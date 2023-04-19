Пименов — о «Динамо»: «Я не вижу реальных перспектив забраться в тройку»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов оценил шансы московской команды завершить текущий сезон чемпионата России в тройке призёров.

Эксперт скептично смотрит на перспективы «бело-голубых» в борьбе за медали, так как, по мнению Пименова, конкуренты «Динамо» набрали ход и не собираются терять очки.

«Ростов» играет очень прилично, практически не ошибается. «Спартак» нестабилен, но у него есть очковый запас. ЦСКА набрал мощный ход — и тоже выше «Динамо». В такой ситуации я не вижу реальных перспектив забраться в тройку», — цитирует Пименова «Плеймейкер».

После 23 туров РПЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От третьего «Спартака» «бело-голубые» сейчас отстают на шесть баллов. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.