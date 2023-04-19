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Орлов — о возможном уходе бразильцев из «Зенита»: «Им нужно играть в Лиге чемпионов»

19 Апреля 2023 • 13:59 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о возможном уходе бразильских игроков из «Зенита» ближайшим летом.

По мнению Орлова, легионерам петербургской команды необходимо выступать в еврокубках, поэтому логика в их возможном отъезде присутствует.

«Логика в их возможном уходе есть — им нужно играть в Лиге чемпионов. Они явно могут быть востребованы в Европе. А значит, «Зенит» сможет на них заработать деньги», — цитирует Орлова Sport24.

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от участия в еврокубковых турнирах. Сейчас национальная сборная и клубы из нашей страны имеют возможность проводить с зарубежными коллективами лишь товарищеские встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов
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ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
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