Орлов — о возможном уходе бразильцев из «Зенита»: «Им нужно играть в Лиге чемпионов»

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о возможном уходе бразильских игроков из «Зенита» ближайшим летом.

По мнению Орлова, легионерам петербургской команды необходимо выступать в еврокубках, поэтому логика в их возможном отъезде присутствует.

«Логика в их возможном уходе есть — им нужно играть в Лиге чемпионов. Они явно могут быть востребованы в Европе. А значит, «Зенит» сможет на них заработать деньги», — цитирует Орлова Sport24.

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от участия в еврокубковых турнирах. Сейчас национальная сборная и клубы из нашей страны имеют возможность проводить с зарубежными коллективами лишь товарищеские встречи.