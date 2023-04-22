Селюк: «Зенит» захочет отомстить «Динамо» за вылет из Кубка»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет на своём поле «Динамо».

По мнению Селюка, «бело-голубые» захотят отмстить петербургской команде за поражение в четвертьфинале Кубка России (1:1, 4:5 — пен).

«Динамо» выбило «Зенит» из Кубка. Поэтому клуб из Санкт-Петербурга захочет отомстить. Мой прогноз: «Зенит» выиграет с форой минус один», — цитирует Селюка «СпортКП».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 22 апреля. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся она в 19:00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России и опережает пятое «Динамо» на 16 очков.