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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уилкшир: «Уход Малкома и Клаудиньо из «Зенита» сократил бы дистанцию между российскими клубами»

21 Апреля 2023 • 19:25 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
Через 22 ч. 29 мин.

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался о лидерах «Зенита» Малкоме и Клаудиньо перед очным матчем 24-го тура Премьер-лиги.

«Уход Малкома и Клаудиньо сократил бы дистанцию между «Зенитом» и остальными российскими клубами, потому что сейчас разница все же очевидна», — заявил австралиец в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, в любом коллективе Премьер-лиги были бы рады уходу бразильских лидеров «сине-бело-голубых», отметив, что для «Зенита» такой шаг станет серьёзной потерей.

Напомним, что Малком и Клаудиньо на двоих забили 22 гола при 17 ассистах в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость двух бразильцев суммарно в 45 миллионов евро.

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Зенит Люк Уилкшир Клаудиньо Малком Филипе
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