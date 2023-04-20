Петржела: «Зенит» будет доминировать в РПЛ при любом формате»

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», высказался по поводу возможного изменения формата чемпионата России. По мнению Петржелы, «сине-бело-голубые» будут доминировать в Премьер-лиге при любом формате.

«Зенит» будет всегда доминировать в чемпионате России, потому что у этой команды самые лучшие игроки. Из Бразилии есть хорошие. Ни одна команда не может конкурировать с «Зенитом». Все равно, какой будет формат чемпионата», - сказал Петржела, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. В настоящий момент питерцы уверенно лидируют в Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя в лице «Ростова» на девять очков.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 22 апреля. Команда Сергея Семака будет принимать «Динамо».

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