Чистяков: «Мы полностью владели игрой»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвёл итог встречи 24-го тура Премьер-лиги против «Динамо».

«Мы полностью владели игрой, кроме нескольких эпизодов, где мы чуть-чуть уставали и отдавали сопернику мяч на передышку. Мы уверенно забили два гола, а потом, как мы любим, расслабились — и «Динамо» за это сразу же наказало. Но слава богу, что собрались, забили третий и довели дело до победы», — заявил футболист «сине-бело-голубых» в интервью «Чемпионату».

Также Чистяков рассказал о настрое петербургского клуба на оставшиеся игры, отметив, что «Зенит» должен брать очки в каждом матче. По его словам, коллектив сможет расслабиться только после выполнения задачи на сезон.

Напомним, что «Зенит» выиграл матч 24-го тура Премьер-лиги со счётом 3:1, набрав 58 очков в турнирной таблице чемпионата.