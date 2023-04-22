Терюшков: «По окончании контракта с «Зенитом» Клаудиньо с лёгкостью откажется от российского паспорта»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на слова бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо, который ранее заявил, что не планирует выступать за сборную России, несмотря на то, что совсем недавно он получил гражданство нашей страны.

По мнению Терюшкова, выдача иностранцам российских паспортов — это попытка клубов уйти от лимита на легионеров. Депутат считает, что гражданство стоит давать только тому человеку, который разделяет взгляды, уважает историю, традиции и быт страны, с которой хочет связать свою судьбу. Клаудиньо, по мнению Терюшкова, не такой.

«По окончании контракта натурализованный футболист, коим является Клаудиньо, с такой же лёгкостью откажется от российского паспорта и вернётся к себе на Родину или в другой чемпионат», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Напомним, Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 25 матчей, в которых забил три гола и отдал девять результативных передач.