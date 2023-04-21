В «Динамо» заявили, что Лаксальт отправится с командой в Санкт-Петербург

В московском «Динамо» вновь высказались о состоянии травмированного защитника Диего Лаксальта. По информации клубной пресс-службы, уругваец отправится с командой в Санкт-Петербург, где «бело-голубым» предстоит провести очередной матч чемпионата России. Соперником выступит питерский «Зенит».

Напомним, что с момента возобновления чемпионата и Кубка России в 2023 году Ласкальт пока не играл за «Динамо» по причине того, что на сборах зимой повредил колено.

Всего на счету уругвайца в этом сезоне 12 матчей за московский клуб.

Напомним, игра «Зенита» и «Динамо» состоится завтра, 22 апреля. Место действия – «Газпром Арена».

Лепёхин ожидает, что «Динамо» не создаст особых проблем «Зениту»