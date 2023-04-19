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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Матч «Зенит» — «Динамо» может сложиться совсем иначе, чем игра в Кубке России»

19 Апреля 2023 • 15:43 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» сыграют в гостях с лидером турнира «Зенитом».

Напомним, что ранее динамовцы выбили петербуржцев из Кубка России, обыграв «сине-бело-голубых» в матче 1/4 финала Пути регионов (1:1, 5:4 — пен).

Пименов отметил, что чемпионат и Кубок сравнивать сложно, поэтому предстоящая встреча, скорее всего, сложится для «Динамо» непросто.

«В кубковой игре «Динамо» помог быстрый гол. Но предстоящий матч может сложиться совсем иначе. «Зенит» стремится пораньше обеспечить чемпионство. И на своём поле он выглядит особенно мощно», — приводит слова Пименова «Плеймейкер».

После 23 туров чемпионата России «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу и опережает пятых «бело-голубых» на 16 очков. Матч «Зенит» — «Динамо» состоится в ближайшую субботу, 22 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Руслан Пименов
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