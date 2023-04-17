Орещук уверен, что Шиманьски не вернётся в Россию

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук уверен, что польский полузащитник «Фейеноорда» Себастиан Шиманьски не вернётся в Россию из-за политической ситуации.

«Может, он бы и хотел, так как уходил из «Динамо» расстроенный, насколько помню. Но сами видите, какие между нашими странами теперь отношения. Я думаю, сюда он точно в ближайшее время не вернётся», - цитирует Орещука Rusfootball.

Напомним, что права на Шиманьского принадлежат московскому «Динамо», его контракт с «бело-голубыми» действует до 2026 года. Стороны переподписали его в 2021 году.

Текущий сезон поляк отлично проводит в «Фейеноорде», с которым может стать чемпионом Нидерландов.

В «Динамо» заявили, что за Шиманьски стоит очередь в Европе