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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов: «Динамо» не хватает спортивной злости»

25 Апреля 2023 • 16:56 Комментировать
Зенит
3:1
Динамо Москва
окончен

Известный тренер Игорь Шалимов прокомментировал поражение «Динамо» от «Зенита» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«Чтобы обыграть «Зенит», ты не должен ошибаться сам и искать ляп соперника. А «Динамо» само сделало все, чтобы проиграть. Сами не забили в первом тайме, а потом наошибались. «Динамо» не хватает спортивной злости», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 24 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 39 набранных очков. В 25-м туре «бело-голубые» сыграют с «Факелом», встреча пройдет 28 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Игорь Шалимов
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