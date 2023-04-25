Шалимов: «Динамо» не хватает спортивной злости»

Известный тренер Игорь Шалимов прокомментировал поражение «Динамо» от «Зенита» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«Чтобы обыграть «Зенит», ты не должен ошибаться сам и искать ляп соперника. А «Динамо» само сделало все, чтобы проиграть. Сами не забили в первом тайме, а потом наошибались. «Динамо» не хватает спортивной злости», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 24 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 39 набранных очков. В 25-м туре «бело-голубые» сыграют с «Факелом», встреча пройдет 28 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.