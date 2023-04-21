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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Зенит» — чемпион России сезона-2023/2024»

21 Апреля 2023 • 19:34 Комментировать
Зенит
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Динамо Москва
Через 22 ч. 29 мин.

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал «Зенит» победителем следующего сезона Премьер-лиги.

«Могу с уверенностью сказать: «Зенит» — чемпион России сезона-2023/2024, без каких-либо сомнений. Будут доминировать по всем понятиям. Они же хотят догнать «Спартак» времён Романцева — девять чемпионств подряд», —  заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью изданию«РБ Спорт».

По его словам, разница между «сине-бело-голубыми» и остальными коллективами РПЛ очень большая во всех игровых аспектах и финансировании. Тем не менее Канчельскис считает, что у «Спартака» самая большая армия болельщиков, что делает «красно-белых» главным раздражителем отечественного футбола.

Напомним, что «Зенит» выиграл последние четыре розыгрыша Российской премьер-лиги, уверенно лидируя в текущем сезоне с отрывом в девять очков за семь туров до конца.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис
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