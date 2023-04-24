Стрепетов — о результативности Малкома: «Думаю, кто-то из «ПСЖ» мог напомнить о том, что за ним следят»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением об игре нападающего «сине-бело-голубых» Малкома в нынешнем сезоне.

Напомним, в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1) бразилец отметился дублем. Сейчас Малком с 18 голами в своём активе возглавляет рейтинг лучших бомбардиров РПЛ.

По мнению Стрепетова, бразильские легионеры «Зенита» раздумывают над отъездом в Европу ближайшим летом и хотят сейчас себя проявить наилучшим образом.

«Думаю, кто-то из «ПСЖ» мог напомнить о том, что они за ним следят. И звонок из Парижа спровоцировал такую результативность Малкома в матче с «Динамо» — сразу дубль и заработанный пенальти», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Малком провёл за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал девять результативных передач.