Петржела: «Динамо» — не соперник «Зениту»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о победе «сине-бело-голубых» над «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ.

«Динамо» — не соперник «Зениту», у меня не было сомнений в победе петербуржцев. «Зенит» просто играет в футбол и делает это лучше всех в России», — заявил чешский специалист в интервью изданию«РБ Спорт». По его мнению, «Зенит» мог иметь желание взять реванш за поражение от «Динамо» в рамках Кубка России, однако, как считает Петржела, подопечным Сергея Семака не нужна дополнительная мотивация.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Динамо» со счётом 3:1, набрав 58 очков по итогам 24 матчей нынешнего сезона Премьер-лиги.