Нгамалё назвал цель «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё высказался о цели столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Руководство считает, что в этом сезоне цель — зацепиться за медали? Я согласен. Мы всегда хотим играть успешно. Хотим быть на самой высокой позиции!», - приводит слова форварда «Спорт-Экспресс».

«Динамо» после 23 туров располагается на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от «Спартака», который идет на третьей позиции, на шесть баллов.

В ближайшем туре «бело-голубые» на выезде сыграют против «Зенита». Игра состоится в субботу, 22 апреля.