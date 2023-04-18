Клаудиньо рассказал, какие видео смотрит перед выходом на поле

Игрок атаки питерского «Зенита» и новоиспечённый гражданин России Клаудиньо рассказал, какими видео вдохновляется перед выходом на футбольное поле.

«Я стараюсь перед каждым матчем смотреть лучшие моменты в исполнении Роналдиньо, я получаю вдохновение от этого и представляю, какие моменты могу повторить на поле», - цитирует Клаудиньо пресс-служба «Зенита».

Также бразилец назвал свои занятия в свободное время.

«Много сижу в соцсетях, где общаюсь со своими друзьями из Бразилии, смотрю клипы и днями напролет слушаю музыку», - добавил футболист, недавно попавший в список самых дорогостоящих игроков Премьер-лиги по версии одного известного авторитетного портала.