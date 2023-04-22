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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком высказался о болельщиках «Зенита»

22 Апреля 2023 • 22:19 Комментировать
Зенит
3:1
Динамо Москва
окончен

Форвард петербургского «Зенита» Малком высказался о болельщиках «сине-бело-голубых» после победы над «Динамо» в 24-м туре РПЛ.

«Мне очень повезло, что я играю в «Зените». Наши болельщики — лучшие! Они довольно близки к тому, как болеют за свои команды в Бразилии», — заявил нападающий, чьи слова приводит «Чемпионат».

Также Малком вспомнил времена выступления на родине, отметив, что местные болельщики не смолкали весь матч. По словам форварда, просмотр игр бразильского чемпионата позволит понять, как важна поддержка трибун для футболистов.

Напомним, что с начала текущего года система Fan ID начала действовать на всех встречах Премьер-лиги, что привело к падению посещаемости игр чемпионата и бойкоту активных групп болельщиков.

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Зенит Малком Филипе
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