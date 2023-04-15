Терёхин считает, что Тюкавину не стоит идти в «Зенит»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о возможном переходе форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина в «Зенит».

«Не факт, что Тюкавин там будет играть в составе. Думаю, что ему пока не надо никуда переходить. «Динамо» сейчас неплохо играет. У него там постоянная игровая практика», — цитирует Терёхина «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, если куда-то и уходить, то лучше в европейский клуб, ведь сейчас российские команды не играют в еврокубках, поэтому нет особой разницы между «Динамо» и «Зенитом».

В текущем сезоне 20-летний Тюкавин провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.