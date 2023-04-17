Тарханов высказался о доминировании «Зенита» в России

Российский специалист Александр Тарханов считает, что в доминировании питерского «Зенита» в отечественном футболе нет ничего плохого.

«Много, где сейчас в Европе такая же ситуация с лидерами чемпионатов. В Испании «Барселона» отрывается от «Реала» на 11 очков, нормальное явление. Не считаю, что гегемония «Зенита» вредит российскому футболу», - цитирует Тарханова «Чемпионат».

Напомним, питерский клуб очень близок к тому, чтобы в пятый раз подряд стать чемпионом России. Вчера подопечные Сергея Семака сыграли в нулевую ничью с «Ростовом» Валерия Карпина и сохранили отрыв от второго места, который составляет девять баллов.

«99%, что «Зенит» будет чемпионом. Сложно их остановить», - добавил тренер.