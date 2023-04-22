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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: Я не могу верить в победу «Динамо» над «Зенитом»

22 Апреля 2023 • 16:15 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
Через 1 ч. 36 мин.

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о шансах «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Верю ли я в победу «Динамо»? Я не могу в это верить. Я могу говорить о том, что возможен выигрыш любой команды - при этом добавлю, что вероятность победы «Зенита» выше», — приводит слова Гаджиева Rusfootball.

После 23 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 55 очков. Столичный клуб идет на пятом месте, на счету команды 39 очков.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдет сегодня, 22 апреля. Начало матча запланировано на 19:00 по мск. За прямой текстовой трансляцией игры можно будет следить по ссылке.

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Зенит Динамо Москва Гаджи Гаджиев
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ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
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