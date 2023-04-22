Семак понимает желание Клаудиньо играть в сборной Бразилии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Динамо» (3:1) ответил на вопросы по Ренану и Клаудиньо.

- Клаудиньо давал интервью, которое вызвало много споров в околофутбольном среде, которое вызвало много споров по поводу того, что он предпочел бы выступать за сборную Бразилии, а не за сборную России. Что вы думаете по этому поводу?

- Мне кажется, здесь нет никаких споров. Он бразилец, и, конечно, каждый бразилец мечтает играть в своей сборной. Я думаю, естественно, если он не будет проходить или поймет, что не получит вызов в главную команду своей страны, я думаю, как он уже говорит, как и Малком, он с удовольствием будет защищать цвета сборной России. Я думаю, здесь нет никаких несостыковок, всё абсолютно чисто и понятно. Ребята свою позицию обозначили.

- По Ренану вы сказали, что интерес к его персоне велик, и он, вероятно, у вас ненадолго. Я правильно понял, что вы имеете в виду интерес других клубов? Я правильно понял, что он выходит в основе потому, что клуб планирует в будущем за него выручить деньги, и нужно, чтобы он играл?

- Нет. Мы не занимаемся такого рода бизнеса, бизнес ради бизнеса. Нам важно, чтобы игрок прогрессировал, что он и делает. Уедет - не уедет, мы пока не можем точно этого сказать, но интерес будет и после чемпионата Южной Америки. Тогда уже клубы обозначали к нему интерес. Сейчас есть к нему интерес, он играет, набирается опыта, сейчас есть такая возможность для скаутов и представителей других клубов посмотреть его полноценно на взрослом уровне в нашем чемпионате. В Бразилии он играл не так много, не так часто. У нас он играет, конечно, все видят его потенциал, видят ошибки, которые есть. Но он очень молод, та позиция, на которой он выступает, она очень и очень востребована во всем мире. Такое возможно, но я не говорю, что он уедет. Я думаю, что такой вариант есть точно, потому что, еще раз повторюсь, важная позиция, очень многие клубы ищут на такую позицию игрока с хорошей левой ногой и хорошей передачей.