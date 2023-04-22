Лучший результат весны в РПЛ: Матч «Зенит» - «Динамо» собрал 31 тысячу зрителей

«Зенит» принимал «Динамо» в рамках 24-го тура Премьер-лиги России и добился победы со счётом 3:1. На трибунах «Газпром Арены» в субботу вечером собралось довольно много болельщиков. На стадионе объявили о присутствии 31 027 зрителей. Это лучший результат всей весенней части чемпионата России.

Стоит сказать, что после внедрения системы Fan ID на матчах Российской премьер-лиги наблюдается низкая посещаемость. В ближайшее время правительство должно рассмотреть поправки, которые упростят систему. Возможно, после изменений ситуация с посещаемостью улучшится.