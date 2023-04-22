Радченко: Малком — лучший игрок РПЛ

Российский тренер Дмитрий Радченко оценил игру нападающего «Зенита» Малкома Филипе в матче против «Динамо» (3:1). Во встрече 24-го тура РПЛ 26-летний бразилец отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

«Сейчас он лучший игрок «Зенита». Не только «Зенита», но и всего чемпионата России. Он игрок номер один», — приводит слова Радченко портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету нападающего 19 голов и 8 результативных передач в 29 играх с учетом всех турниров.

После 24 туров «Зенит» набрал 58 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Российской премьер-лиги.