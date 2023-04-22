«Зенит» назвал состав на матч с «Динамо»

Субботнюю программу 24-го тура Российской премьер-лиги будет закрывать матч между «Зенитом» и «Динамо». Рулевой питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Следить за матчем между «Зенитом» и «Динамо» можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая второй «Ростов» на девять очков. Питерцы могут стать чемпионами пятый год подряд.