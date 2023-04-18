Кутицкий: «Динамо» всегда подходит к матчам в боевой готовности»

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий прокомментировал победу над «Пари НН» (3:1) в рамках 23-го тура чемпионата России.

«Мы всегда подходим к матчам в боевой готовности. Понятно, что нужно было выигрывать, в итоге победили, проявили характер в концовке, забили три мяча. Рады, что выиграли, порадовали болельщиков», — приводит слова Кутицкого ТАСС.

Футболист заявил, что в следующей игре команда постарается еще лучше проявить себя. Кутицкий отметил, что выступление за «бело-голубых» является для него честью.

В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

После 23 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.