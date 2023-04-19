Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном чемпионстве «Зенита» в сезоне-2022/23 и на следующий год.

«Я не думаю, что у нас команды научились играть против «Зенита», раз он из года в год выигрывает чемпионат. Естественно, они не могут из 30 все 30 матчей победить. Бывают ничьи, поражения, но в последние годы «Зенит» оформляет чемпионство за 4-5 туров до конца. В этом году он идет в похожей ситуации. «Зенит» играет с колоссальным запасом прочности и обыгрывает всех по делу. На сегодняшний день, к сожалению, у него нет конкурентов.

Как противостоять этому? Либо самим усиляться, таким командам, как «Спартак», например. «Локомотив» неплохо смотрится. Будет интересно, как он себя в следующем сезоне проявит. Тот же ЦСКА, если будет усиляться, сможет составить конкуренцию. Ну или чтобы «Зенит» распродавал всех и собирал новых игроков, потому что неизвестно, как новые футболисты впишутся в коллектив», — сказал Дьяков.