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Дьяков назвал сценарий, при котором, «Зенит» может лишиться чемпионства эксклюзив

19 Апреля 2023 • 16:30 Комментировать (1)
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном чемпионстве «Зенита» в сезоне-2022/23 и на следующий год.

«Я не думаю, что у нас команды научились играть против «Зенита», раз он из года в год выигрывает чемпионат. Естественно, они не могут из 30 все 30 матчей победить. Бывают ничьи, поражения, но в последние годы «Зенит» оформляет чемпионство за 4-5 туров до конца. В этом году он идет в похожей ситуации. «Зенит» играет с колоссальным запасом прочности и обыгрывает всех по делу. На сегодняшний день, к сожалению, у него нет конкурентов.

Как противостоять этому? Либо самим усиляться, таким командам, как «Спартак», например. «Локомотив» неплохо смотрится. Будет интересно, как он себя в следующем сезоне проявит. Тот же ЦСКА, если будет усиляться, сможет составить конкуренцию. Ну или чтобы «Зенит» распродавал всех и собирал новых игроков, потому что неизвестно, как новые футболисты впишутся в коллектив», — сказал Дьяков.


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19 Апреля 2023 в 16:37
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