Писарев назвал главную проблему «Динамо»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о выборе центральных защитников наставником «Динамо» Славишей Йокановичем на матч против «Зенита».

«Майсторович в старте? Центральные защитники — самая проблемная позиция у «Динамо». Фернандес и Майстрович — единственный возможный вариант, так как Маричаль еще не адаптирован», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Встреча 24-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Динамо» состоится сегодня, 22 апреля. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.