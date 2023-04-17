Агент: «Васютин готов быть первым номером «Зенита»

Агент Александр Дубровин, представляющий интересы голкипера «Зенита» Александра Васютина, высказался о будущем футболиста.

«Пока не думаем об уходе в аренду. Я считаю, что Саша готов быть первым номером «Зенита». В матче с «Динамо» он все показал. Несмотря на гол на 12-й секунде, у него не было ошибок. Выручил «Зенит» на 95-й минуте», — приводит слова Васютина «РБ Спорт».

По мнению агента, «Зенит» сейчас не сможет подписать российского вратаря, который бы превосходил по уровню Михаила Кержакова или Васютина.

В текущем сезоне 28-летний Васютин принял участие в одном матче Кубка России и пропустил один гол.