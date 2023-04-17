Даса: «Если Тюкавин продолжит держать уровень, то у него все шансы заиграть в Европе»

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о будущем своего одноклубника Константина Тюкавина. Ранее сообщалось, что 20-летний нападающий может продолжить карьеру в «Зените».

По мнению израильтянина, если Тюкавин продолжит прогрессировать, то у него есть все шансы заиграть и в Европе, но для начала ему необходимо закрепиться в основном составе «Динамо».

«Для такого молодого игрока — важно постоянно играть. Если Тюкавин будет продолжать держать уровень, то у него все шансы заиграть в Европе. Посмотрим, как сложится его будущее», — цитирует Дасу Sport24.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 32 матча, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.