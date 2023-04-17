Булыкин: «Зенит» титул уже точно не упустит»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о чемпионской гонке текущего сезона чемпионата России.

После 23 туров РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на девять очков. Булыкин считает, что петербургская команда чемпионский титул уже не упустит. Эксперт отметил, что судьба чемпионской гонки может решиться уже в следующем туре, когда «сине-бело-голубые» примут на своём поле «Динамо».

«В следующем матче с «Динамо» это, возможно, станет понятно уже всем. Если питерцы обыграют «бело-голубых», то даже самые заядлые критики этой команды согласятся, что «Зенит» вновь станет чемпионом», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 22 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.