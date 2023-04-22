Уткин поделился прогнозом на матч «Зенит» - «Динамо»

Известный журналист Василий Уткин сделал прогноз на субботний матч Премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо».

«По сути, для обеих команд сезон закончен – «Динамо» с трудом может претендовать на место в тройке, а «Зенит» по большому счёту чемпионат выиграл достаточно давно. Поэтому матч отличается просто принципиальностью», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Что касается прогноза, то Уткин считает, что в этом матче будет показано много жёлтых карточек. Журналист предлагает поставить на «Тотал жёлтых карточек больше 4,5» или Тотал жёлтых карточек больше 5,5».

Матч «Зенит» - «Динамо» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.