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Бышовец: «На сегодняшний день команды в «Динамо» нет» эксклюзив

18 Апреля 2023 • 17:52 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил «бело-голубых» со столетием.

- Когда был лучший период в истории столичного «Динамо»?

- Я работал в объединённом обществе клубов «Динамо». Туда входили команды из Тбилиси, Москвы, Киева и Минска. Наверное, я назову послевоенное турне 1945 года в Англию. Тогда вообще было сложно представить, что такой матч проводится – вокруг была разруха. Но футбол оказался жив. «Динамо» Москва – это клуб Льва Яшина. Я помню его ещё 20-летним парнем в сборной СССР. Также давайте не забывать, что два динамовских тренера привели сборную СССР к олимпийским титулам. Сегодня мы закономерно отмечаем вековой праздник. Были и те, кто из нашего клуба уезжал за рубеж – тот же Игорь Колыванов. Мне всегда нравилось, что клуб основывался на своих собственных. Сегодняшнее «Динамо», к сожалению, не показывает самых высоких результатов. К тому же, приглашая иностранцев, мы забываем свои традиции и тех, кто их создавал.

- Самое хорошее у «Динамо» впереди?       

- Руководство приглашает тренеров с различным уровнем и репутацией. На сегодня нет определяющего правила.

- Вы хотите сказать, что нет единого вектора развития?

- Можно и так сказать. В «Динамо» есть девиз: «Сила в движении». Но в каком направлении идёт это движение? Я философски пытаюсь относиться к тому, что происходит у нас в футболе. Критерии назначения новых тренеров и руководителей очень размыты. Тренер должен объединять команду в единое целое, у нас не всегда это получается. Всё определяется результатом.

- Вам не нравится, что клуб шарахается и сменил стиль Шварца на стиль Йокановича?

- Было много примеров ещё до того. Были времена, когда мы собирали португальцев или других игроков по всей Европе. Ядро команды составляют те, кто живёт и воспитывается в клубе. В «Динамо» нет проблем с финансами, но этими деньгами не лучшим образом распоряжаются. Мы по-разному может оценивать Шварца и Йокановича – у них разный менталитет и разное виденье игры. На сегодняшний день команды в «Динамо» нет. Не поймите неправильно, я не критикую. Нет именно понимания того, что будет происходить дальше. Когда я уезжал работать за рубеж, всегда учил язык страны, в которой трудился. Йоканович, как я понимаю, до сих пор говорит по-английски, хотя много сербов знают русский.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Бышовец
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