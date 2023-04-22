Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе рассказал, хотел бы ли он перейти в «Зенит»

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе рассказал, хотел бы ли он оказаться в «Зените».

«Не думаю ни о «Зените», ни о каком другом клубе, потому что я профессионал. Сейчас играю за «Торпедо» и буду выполнять свой контракт до конца», — цитирует Андре Фелипе «Спорт-Экспресс».

Напомним, бразильский футболист перешёл в московский клуб в марте нынешнего года. Ранее он выступал за такие известные команды, как французский «Бордо» и португальский «Спортинг». В составе «автозаводцев» Андре Фелипе успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями.

После 23 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 55 очков. «Торпедо» же с 13 баллами идёт последним.