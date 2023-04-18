Защитник «Динамо» Даса — об игре с «Зенитом»: «Это один из самых сложных матчей в лиге»

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с лидером чемпионата «Зенитом». Израильский футболист назвал предстоящую встречу одним из самых сложных матчей в лиге, отметив, что динамовцам необходимо будет сыграть с полной концентрацией.

«Покажем ещё более хороший футбол, покажем, что мы можем победить соперника. Надо будет играть с полной концентрацией и выкладываться на все сто», — приводит слова Дасы «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 22 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени. На данный момент «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ и отстают от петербуржцев на 16 очков.