Радченко: «Зенит» контролировал игру и заслуженно победил «Динамо»

Российский тренер Дмитрий Радченко высказался после победы «Зенита» над «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Игра получилась хорошая. «Динамо» не отсиживалось в обороне. Но «Зенит» умеет настраиваться на такие важные матчи, поэтому петербуржцы сегодня заслуженно победили, контролировали игру», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил игру «Динамо», команда старалась играть в футбол, но у «Зенита» просто выше уровень игроков.

После 24 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 58 очков. «Динамо» пока остается на пятой строчке, имея в копилке 39 баллов.