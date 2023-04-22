Мостовой не ждёт лёгкой победы «Зенита» над «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет на своём поле «Динамо».

По мнению эксперта, «бело-голубые» смогут навязать борьбу фавориту в предстоящей встрече, так как последние победы даются «Зениту» тяжело.

«Понятно, что «Зенит» уже чемпион, но «Динамо» сегодня поборется с ними. Видно, что в последнее время победы «Зениту» даются очень тяжело, «Динамо» может вставить им палки в колёса», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.