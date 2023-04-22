Гладилин: «Зенит» мог выиграть и с более крупным счётом»

В очередном туре российского чемпионата питерский «Зенит» добыл победу над московским «Динамо», питерцы забили три мяча, бело-голубые - лишь мяч. Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что чемпион страны мог выиграть и с крупным, и с разгромным счетом.

- Во втором тайме динамовцы пробовали играть в футбол с «Зенитом», и «Зенит», конечно, имея таких исполнителей как Малком, Клаудиньо, всех перечислять не буду, мог выиграть и с большим счетом, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

В следующем туре «Зениту» предстоит сыграть с «Крыльями Советов» в Самаре.