В «Динамо» рассказали о ходе восстановления Лаксальта

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о восстановлении уругвайского защитника Диего Лаксальта.

«Диего вчера полностью выполнил протокол возвращения в общую группу. После выходных уже начинает тренироваться в общей группе», - заявил Родионов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что футболист пока не появлялся на поле после зимней паузы после того, как получил повреждение на февральских сборах команды.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 12 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

В ближайшем туре «Динамо» сыграет на выезде против «Зенита».