Малком оторвался от Промеса в гонке бомбардиров РПЛ

В субботу вечером матч 24-го тура Премьер-лиги России проводят «Зенит» и «Динамо». В средине второго тайма питерцы упрочили своё преимущество в счёте, забив второй гол. Автором дубля стал Малком. Дважды расписавшись в воротах «Динамо», Малком оторвался от Квинси Промеса в гонке бомбардиров чемпионата России. Теперь на счету Малкома 18 голов, в то время как Промес отметился 16 результативными ударами.

Следить за матчем между «Зенитом» и «Динамо» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Добавим, что недавно Малком получил российский паспорт.