Радченко: «Динамо» будет очень сложно увезти очки из Петербурга»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящей игре «сине-бело-голубых» против «Динамо».

«Динамо» будет очень сложно увезти очки из Петербурга. Во-первых, «Зенит» хочет взять реванш за кубок. Во-вторых, в последнее время играет действительно неплохо — считаю, что и матч с «Ростовом» должны были выигрывать», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, у петербургского клуба будет большая мотивация из-за желания как можно скорее оформить чемпионский титул. По мнению тренера академии «Зенита», «Динамо» не сможет навязать борьбу ЦСКА, «Ростову» и «Спартаку» за место в топ-3 нынешней кампании Премьер-лиги.

Напомним, что «Зенит» и «Динамо» встретятся в 24-м туре РПЛ завтра, 22 апреля. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.