Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев: «В матче с «Зенитом» динамовцы вдесятером стояли у своих ворот»

25 Апреля 2023 • 14:38 Комментировать
Зенит
3:1
Динамо Москва
окончен

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Динамо» (3:1) в рамках 24-го тура РПЛ.

«Динамовцы, как «Ростов», вдесятером стояли у своих ворот. Против «Зенита» все обороняются большими силами. Территориального преимущества долго добиться не удавалось. Однако, в конце концов, сказалось индивидуальное мастерство Малкома, Вендела и Клаудиньо», — цитирует Веденеева Bobsoccer.

После 24 туров «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 58 набранных очков. «Динамо» занимает шестое место, в копилке команды 39 зачетных баллов.

В следующем туре санкт-петербургский клуб сыграет с «Крыльями Советов», а «Динамо» встретится с «Факелом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Сергей Веденеев Клаудиньо Малком Филипе Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Апреля
15:47 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Спартак» останется без медалей
15:28 · Россия. Премьер-лига
Долгов высказался о будущем в «Химках»
15:23 · Россия. Премьер-лига
В «Трабзонспоре» прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к их вратарю
15:17 · Россия. Премьер-лига
Мостовой готов возглавить судейский комитет РФС
14:59 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили высказался о проблеме с судейством в России 1
14:56 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что у Пиняева есть футбольный дар
14:52 · Россия. Премьер-лига
Детский тренер Дзюбы: «После футбольной карьеры Артём не потеряется в актёрской»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Губерниев не ждёт глобальных изменений с Fan ID
14:38 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «В матче с «Зенитом» динамовцы вдесятером стояли у своих ворот»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Спартак» не рискнёт играть с «Зенитом» в открытый футбол»
14:16 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не накажут за поведение фанатов
14:13 · Россия. Премьер-лига
Маслов объяснил, почему «Спартак» провалил первый тайм с «Краснодаром» 1
14:11 · Россия. Премьер-лига
Кади остался в Москве, ему проведут полное обследование головы
14:10 · Россия. Премьер-лига
Ахметов пожаловался на фанатов «Спартака»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Червиченко - о легионере «Спартака»: «Это уровень Второй лиги»
Все новости
Рекомендуем