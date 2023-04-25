Веденеев: «В матче с «Зенитом» динамовцы вдесятером стояли у своих ворот»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Динамо» (3:1) в рамках 24-го тура РПЛ.

«Динамовцы, как «Ростов», вдесятером стояли у своих ворот. Против «Зенита» все обороняются большими силами. Территориального преимущества долго добиться не удавалось. Однако, в конце концов, сказалось индивидуальное мастерство Малкома, Вендела и Клаудиньо», — цитирует Веденеева Bobsoccer.

После 24 туров «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 58 набранных очков. «Динамо» занимает шестое место, в копилке команды 39 зачетных баллов.

В следующем туре санкт-петербургский клуб сыграет с «Крыльями Советов», а «Динамо» встретится с «Факелом».