Лепёхин ожидает, что «Динамо» не создаст особых проблем «Зениту»

Бывший игрок питерского «Зенита» Константин Лепёхин порассуждал об одном из самых интересных по вывеске матчей 24 тура РПЛ, в котором лидер чемпионата, «Зенит» встретится с представителем первой пятёрки – столичным «Динамо».

«Жду, что «Зенит» одержит нетрудную победу, однако и у петербуржцев неудачи порой бывают. Но пока что конкурентов у действующего чемпиона страны нет – он это регулярно демонстрирует», - рассуждает Лепёхин в комментарии для «Матч ТВ».

Напомним, расстояние в турнирной таблице между «Зенитом» и «Динамо» составляет 16 очков. Питерцы идут на первой строчке с 55 очками, а москвичи – только на пятой, 39 очков.

В «Динамо» назвали цель на остаток сезона