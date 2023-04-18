Колыванов: «Динамо – великий клуб с великими традициями»

Бывший форвард московского «Динамо» Игорь Колыванов поздравил «бело-голубых» с вековым юбилеем, который отмечается сегодня, 18 апреля.

«Динамо» - это великий клуб с великими традициями, большими именами, олимпийскими и мировыми чемпионами. Дарю клубу самые тёплые и искренние поздравления. Дай бог процветания нашему клубу и вырастить как можно больше новых талантов», - цитирует Колыванова «Чемпионат».

Напомним, Игорь Колыванов защищал цвета этого московского клуба с 1986 по 1991 годы. Он провёл за команду порядка 140 официальных матчей, в которых отличился свыше 40 раз.