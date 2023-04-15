Форврад «Динамо» Тюкавин поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зенита»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Форвард отметил, что ещё раз хочет ощутить эмоции после победы над командой с берегов Невы, ведь она стоит особняком в чемпионате.

«Поэтому и надо выигрывать у таких команд — это приятнее. Чтобы регулярно обыгрывать «Зенит», нужно работать и тренироваться, обгонять их», - приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» выбило «Зенит» из борьбы за Кубок России.

Матч 24-го тура состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге.