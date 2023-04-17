Дьяков объяснил, когда в РПЛ вернётся интрига

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков предположил, когда интрига вернётся в РПЛ.

«Интригу в РПЛ можно будет увидеть, когда в «Зените» начнется распродажа бразильцев. Может быть, это случится, когда придут новые игроки. Итоги следующих сезонов РПЛ зависят от «Зенита», а не от других команд», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

По мнению эксперта, на данный момент в РПЛ у «Зенита» нет конкурентов, но если «Спартак» и ЦСКА смогут усилить свой состав, то, возможно, у них что-то получится, а пока «сине-бело-голубые» превосходят всех на три головы.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 55 очков. В этом году санкт-петербургский клуб может стать чемпионом в пятый раз подряд.