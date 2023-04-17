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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков объяснил, когда в РПЛ вернётся интрига

17 Апреля 2023 • 15:48 Комментировать (1)
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков предположил, когда интрига вернётся в РПЛ.

«Интригу в РПЛ можно будет увидеть, когда в «Зените» начнется распродажа бразильцев. Может быть, это случится, когда придут новые игроки. Итоги следующих сезонов РПЛ зависят от «Зенита», а не от других команд», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

По мнению эксперта, на данный момент в РПЛ у «Зенита» нет конкурентов, но если «Спартак» и ЦСКА смогут усилить свой состав, то, возможно, у них что-то получится, а пока «сине-бело-голубые» превосходят всех на три головы.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 55 очков. В этом году санкт-петербургский клуб может стать чемпионом в пятый раз подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
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Комментарии (1)
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ингерман
17 Апреля 2023 в 16:07
ай в следушем чемпике вашпе никакой ынтриге не будеть.. А-ха-ха-ха! )))
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