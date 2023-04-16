Адвокат Добровинский - о Шварце: «Думаю, «Динамо» будет с ним разговаривать»

Адвокат Александр Добровинский, который является болельщиком московского «Динамо», высказался об отставке бывшего наставника «бело-голубых» Сандро Шварца с поста главного тренера «Герты».

Юрист отметил, что обратил внимание на то, что немецкий специалист является тренером системы «осень-весна», ведь весенний отрезок он всегда проваливает.

«Думаю, «Динамо» будет с ним разговаривать, они после его ухода в контакте. Не хотел бы видеть Шварца сейчас в «Динамо», надо довести этот сезон до конца», - приводит слова Добровинского «Спорт-Экспресс».

Шварц возглавлял «Динамо» с осени 2020 по июнь 2022 года.