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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса: «Смолов — один из лидеров «Динамо», мы должны помогать ему»

18 Апреля 2023 • 13:30 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Пари НН
окончен

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился мнением об игре своего одноклубника Фёдора Смолова в матче 23-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1). Напомним, что в прошедшей встрече нападающий отметился одним забитым голом, который стал для него первым за пять последних матчей чемпионата России.  

«Фёдор — один из лидеров «Динамо», своим голом он сильно помог команде. Мы должны снабжать его мячами, помогать ему забивать и поддерживать его в каждом матче», — цитирует Дасу Sport24.

В текущем сезоне 33-летний Смолов провёл 25 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. После 23 туров РПЛ «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Эли Даса
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