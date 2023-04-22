«Зенит» выиграл первый тайм у «Динамо» благодаря голу Малкома с пенальти

В центральном матче 24-го тура Премьер-лиги «Зенит» принимает «Динамо». Почти весь первый тайм прошёл без голевых ударов, но в самой концовке команда Сергея Семака получила право пробить пенальти. К мячу подошел Малком, который и заработал этот стандарт, удар в правый нижний угол ворот, и голкипер не выручил.

Малком вышел в лидеры гонки бомбардиров, а его команда уже на 12 очков оторвалась от второго места. Динамовцы идут на пятой строчке таблицы. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.