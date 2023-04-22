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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» выиграл первый тайм у «Динамо» благодаря голу Малкома с пенальти

22 Апреля 2023 • 19:51 Комментировать
Зенит
2:0
Динамо Москва
2-й тайм

В центральном матче 24-го тура Премьер-лиги «Зенит» принимает «Динамо». Почти весь первый тайм прошёл без голевых ударов, но в самой концовке команда Сергея Семака получила право пробить пенальти. К мячу подошел Малком, который и заработал этот стандарт, удар в правый нижний угол ворот, и голкипер не выручил.

Малком вышел в лидеры гонки бомбардиров, а его команда уже на 12 очков оторвалась от второго места. Динамовцы идут на пятой строчке таблицы. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

 

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ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
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