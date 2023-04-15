Тюкавин высказался об интересе к нему со стороны «Зенита»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после матча 23-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» (3:1) высказался об информации, что в его услугах заинтересован питерский «Зенит».

«Ничего об этом не знаю. Не говорил об этом с агентом. Это не относится к сегодняшней игре», - заявил форвард журналистам.

Контракт 20-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 32 играх во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.