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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Талант Вендела помножен на работоспособность»

20 Апреля 2023 • 17:45 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
22.04 19:00

Знаменитый комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника петербургского «Зенита» Вендела.

«Вендел — чернорабочий. Он заменял Барриоса, когда тот отсутствовал. На поле он бегает больше всех. Где эти российские игроки, подающие надежды? Почему они проигрывают Венделу? Талант Вендела помножен на работоспособность», — заявил известный журналист в интервью изданию Sport24. По его мнению, в современном футболе талантливый футболист уже не может стоять на поле, приведя в качестве примера Лионеля Месси на последнем чемпионате мира по футболу.

Напомним, что Вендел выступает в футболке «Зенита» с 2020 года, выиграв последние два золота Российской премьер-лиги. В текущей кампании на счету бразильского полузащитника девять голов при четырёх ассистах в 30 матчах в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Маркус Вендел
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