Орлов: «Талант Вендела помножен на работоспособность»

Знаменитый комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника петербургского «Зенита» Вендела.

«Вендел — чернорабочий. Он заменял Барриоса, когда тот отсутствовал. На поле он бегает больше всех. Где эти российские игроки, подающие надежды? Почему они проигрывают Венделу? Талант Вендела помножен на работоспособность», — заявил известный журналист в интервью изданию Sport24. По его мнению, в современном футболе талантливый футболист уже не может стоять на поле, приведя в качестве примера Лионеля Месси на последнем чемпионате мира по футболу.

Напомним, что Вендел выступает в футболке «Зенита» с 2020 года, выиграв последние два золота Российской премьер-лиги. В текущей кампании на счету бразильского полузащитника девять голов при четырёх ассистах в 30 матчах в рамках всех состязаний.